Napoli, occhi su Adeyemi se non dovesse sbloccarsi la trattativa per Garnacho

I partenopei faticano a trovare l’intesa con lo United per l’argentino e guardano in casa Dortmund per l’alternativa

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per regalare a Conte il tanto atteso sostituto di Kvaratskhelia, partito in direzione PSG in questa sessione di mercato. Il primo nome sulla lista è quello di Garnacho ma le richieste del Manchester United sono alte e spaventano la società azzurra che sta studiando possibili alternative. La situazione difficile a Dortmund con l’esonero di Sahin e la squadra in crisi, ha fatto crescere la possibilità di qualche cessione ed il Napoli è molto interessato ad Adeyemi, ala sinistra molto rapida e tecnica. Il giocatore sta valutando il trasferimento in questa sessione di mercato, con i partenopei che avrebbero un accordo con il Dortmund per circa 40 milioni di euro.

