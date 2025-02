Scusate il ritardo, Marmoush si sblocca e si porta a casa il pallone contro il Newcastle

Tempo di lettura 1 minuto

Alla terza presenza in Premier League l’attaccante egiziano classe ’99 trova non solo il primo gol nel torneo ma anche la prima tripletta della sua esperienza inglese

Tre è il numero perfetto. Lo sanno bene Manchester City e Omar Marmoush. Quest’ultimo alla gara numero tre nel campionato inglese mette a segno la prima tripletta in Premier League. La vittima è di tutto rispetto, quel Newcastle in un gran momento di forma. All’Etihad, però, non c’è storia. I tre gol dell’egiziano arrivano nei primi 33 minuti. Il match finirà poi 4-0. Finalmente, però, il talento prelevato dall’Eintracht Francoforte per 75 milioni di euro inizia a far vedere le sue qualità. Che sia un segnale di riscossa per Pep Guardiola? Lo sapremo presto. Mercoledì, infatti, c’è il ritorno, al Bernabeu contro il Real Madrid, dei playoff di Champions League. Sconfitti all’andata 3-2 vedremo se i citizens sapranno farsi ancora valere. Magari guidati dal nuovo faraone del calcio europeo.

Glauco Dusso