Italia: torna Bonucci, sarà collaboratore tecnico dell’Under 20

L’ex difensore della Juventus e della nazionale ritornerà a vestire azzurro ma questa volta lo farà come componente dello staff di allenatori che segue le selezioni giovanili

Leonardo Bonucci torna in nazionale. Solo qualche anno fa, a Wembley, guidava l’Italia ad una memorabile vittoria contro l’Inghilterra nella finale di Euro 2020, segnando un gol in partita ed uno nella serie dei rigori. Da ieri invece, l’ex difensore della Juventus è tornato a Coverciano per assumere un altro ruolo, quello di collaboratore tecnico dell’Under 20 Azzurra. Bonucci entrerà nel gruppo dei tecnici giovanili della FIGC e comincerà la sua nuova avventura come assistente di Bernardo Corradi. “Sono orgoglioso di accettare la proposta del presidente Gravina e pronto per questa esperienza, tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante. È il momento per me di osservare, studiare e imparare“, queste le prime parole di Bonucci dopo l’annuncio ufficiale del suo incarico arrivato nella giornata di ieri.

Luca Missori

