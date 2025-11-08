Cercasi bomber in serie A

Tempo di lettura 2 minuti

Calhanoglu e Orsolini guidano la classifica dei marcatori con 5 reti, poca roba rispetto agli altri campionati top europei

Fa un certo effetto leggere la classifica attuale dei cannonieri nella massima serie e non vedere in cima un giocatore molto prolifico. Infatti in testa alla graduatoria troviamo il centrocampista dell’Inter Calhanoglu e l’ala del Bologna Orsolini con 5 reti a testa e stiamo alla decima giornata di campionato. Insomma chi sta al comando di questa classifica non viaggia ad alta velocità in fase realizzativa.

Nell’Inter Lautaro, Marcus Thuram e Bonny hanno siglato 3 reti a testa, con l’argentino abituato ad altri numeri, anche il Milan ha come suo miglior bomber un centrocampista, 4 gol per Pulisic, con Leao a quota 3 nonostante giochi delle volte in fase più avanzata.

I centrocampisti Anguissa e De Bruyne a quota 4 reti sono i migliori realizzatori fin qui del Napoli, il club partenopeo è privo del suo condottiero in attacco ovvero Lukaku, non sceso in campo per infortunio.

A sorpresa Soule è il giocatore che ha segnato di più nella Roma, 3 gol.

Questa è la situazione attuale per ciò che concerne le 4 squadre meglio classificate alla decima giornata, per il resto c’è da evidenziare la mancata vena realizzativa degli juventini Openda e David, meglio di loro ha fatto il tanto bistrattato Vlahovic, 3 gol, ma ovviamente nel complesso nessun attaccante della Juve sta facendo sfracelli nelle difese avversarie.

Comunque può darsi che anche in questo torneo strada facendo un attaccante trovi una certa continuità di reti, però fino ad ora è un dato lampante: mancano i bomber.

Nei campionati esteri gli scenari sono diversi: Haaland nel City sta a quota 13, stesso numero di reti per Mbappe nel Real Madrid, mentre Kane, del Bayern, ha siglato 12 gol, in Francia il poco conosciuto attaccante argentino Panichelli dello Strasburgo è in testa con 9 reti.

