Capolinea Baroni, il Torino sceglie D’Aversa! Cosmi si rimette in gioco a Salerno, incubo rimonta per Simone Inzaghi: l’Al-Nassr sorpassa l’Al-Hilal

I granata hanno deciso di esonerare il tecnico dopo la sconfitta di Genova, dopo Donadoni e Ballardini un altro grande ritorno stavolta in serie C mentre nel campionato arabo la storia si ripete per l’ex allenatore dell’Inter

La notizia era ormai nell’aria, il risultato di ieri a Marassi ha dato il colpo di grazia. La sconfitta del Torino con il Genoa è costata cara a Marco Baroni che è stato esonerato dalla società granata. Troppo deludenti i risultati fin qui ottenuti dal club e la posizione in classifica diventata pericolante ha fatto il resto. Il presidente Cairo ha già deciso il sostituto. Sarà Roberto D’Aversa a guidare il Toro sino alla fine del torneo, sperando in un epilogo felice. A fine stagione si tireranno le somme e si deciderà il futuro. Da poco arrivato anche l’annuncio ufficiale. Esordio per il tecnico domenica prossima in casa con la Lazio.

C’è un altro ritorno in panchina. Si tratta di Serse Cosmi che allenerà la Salernitana in serie C. Il mister torna quindi ad allenare dopo 4 anni e l’esperienza croata al Rijeka. La società campana aveva appena esonerato il suo tecnico, Giuseppe Raffaele. Fatale la sconfitta di ieri all’Arechi contro il Monopoli. La distanza dalla capolista Benevento è ampia, 14 punti, l’obiettivo per Cosmi è quello di migliorare il più possibile la classifica e giocarsi al meglio i playoff. Dopo Donadoni e Ballardini in serie B, quindi, un altro ritorno illustre sulle panchine del calcio italiano.

Serse Cosmi torna in sella – Fonte tuttocalciocatania.com

Ribaltone in Saudi Pro League. Simone Inzaghi e il suo Al-Hilal hanno dilapidato un vantaggio sulla seconda in classifica che qualche settimana fa era di 7 punti. Nell’ultimo turno c’è stato il sorpasso dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. L’ormai ex capolista ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Al-Ittihad nonostante il vantaggio di un uomo per quasi tutta la gara. Ancora una volta Sergio Conceiçao è stato indigesto per l’ex mister nerazzurro. Beffato anche Benzema appena passato all’Al-Hilal proprio dall’Al-Ittihad. Ne hanno approfittato i gialli di CR7 che si sono sbarazzati dell’Al-Hazem per 4-0. Doppietta per il campione portoghese che sale a 964 reti in carriera. Gli spettri del primo anno con l’Inter aleggiano sul tecnico ma ci sono ancora diverse partite per provare a riconquistare la testa del campionato e cancellare quello che sarebbe un tremendo dejà-vu.

La disperazione di Milinkovic-Savic per il pareggio – Fonte fotmob.com

Glauco Dusso