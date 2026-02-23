Scontro con Corvi, spavento per Loftus-Cheek! Inter tornano in gruppo Calhanoglu e Dumfries, Liga e Ligue 1 doppio sorpasso in vetta

Tempo di lettura 2 minuti

Paura per il centrocampista nel match tra Milan e Parma dopo la collisione con il portiere, Chivu ritrova pedine importanti mentre cambiano le capoliste in Spagna e Francia

Non solo la sconfitta per il Milan. I rossoneri perdono Ruben Loftus-Cheek per diverso tempo. Il calciatore nella prima frazione della sfida con il Parma si è duramente scontrato con il portiere ducale Corvi, quest’ultimo in uscita. Per lui frattura di alcuni denti e dell’osso alveolare mascellare. Nessun trauma cranico come paventato all’inizio. Il centrocampista sarà operato ed ora la sua stagione è a rischio. Nel frattempo i suoi compagni hanno perso il match contro i gialloblu compromettendo forse definitivamente la corsa scudetto. Seconda sconfitta per i rossoneri dopo quella, sempre a San Siro, contro la Cremonese alla prima giornata.

La capolista Inter, invece, inizia a sorridere per i recuperi di alcuni giocatori importanti. Alla vigilia del match di ritorno contro il Bodo ecco in gruppo Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu, come annunciato dallo stesso Chivu nel post partita di Lecce. L’esterno destro, però, andrà inserito gradualmente e quasi sicuramente non verrà convocato per la sfida di Champions League. Torna a disposizione anche Nicolò Barella squalificato in Salento mentre ovviamente non sarà a disposizione Lautaro Martinez che rimarrà out per almeno altre due settimane.

Il ritorno più atteso per i tifosi dell’Inter: Denzel Dumfries – Fonte gazzetta.it

Infine uno sguardo all’estero. Cambia la capolista in due dei top 5 campionati europei. In Spagna sorpasso del Barcellona ai danni del Real Madrid. I blancos cadono in casa dell’Osasuna del tecnico italiano Lisci. Un tonfo inaspettato per la squadra di Arbeloa reduce dalla vittoria in Champions League con il Benfica. I blaugrana, invece, vincono 3-0 in casa contro il Levante. Controsorpasso immediato in Francia per il PSG che approfitta della rimonta subita dal Lens. I giallorossi, in vantaggio per 2-0 in casa con il Monaco, subiscono il ritorno degli ospiti perdendo 3-2. La squadra di Luis Enrique dal canto suo si sbarazza del Metz (3-0) e torna in testa alla classifica. Liga e Ligue 1 si confermano estremamente combattuti.

La squadra di Flick torna al primo posto – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso