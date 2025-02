Roma: Pisilli rinnova fino al 2029, ora tocca a Paredes

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista giallorosso resterà per altri 4 anni mentre per l’argentino c’è ancora da lavorare

Buone notizie in casa Roma: è ufficiale il rinnovo di Niccolò Pisilli fino al 2029. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili giallorosse guadagnerà circa 2 milioni di euro più bonus a stagione (il primo anno lo stipendio sarà inferiore per poi salire di stagione in stagione). Passi in avanti anche per il prolungamento di Leandro Paredes che, fino al mese scorso, sembrava destinato al Boca Juniors. L’argentino avrebbe deciso di rimanere a Roma. Il campione del mondo nel 2022 dovrebbe firmare con ingaggio ridotto rimandando di fatto il suo ritorno in patria.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina