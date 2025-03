Protagonisti e vincenti: la nuova vita di Tonali e Fagioli

Tempo di lettura 4 minuti

Quasi un anno e mezzo fa lo scoppio del caso calcioscommesse con annessa squalifica, oggi i due ragazzi hanno ripreso in mano la propria vita

Era l’ottobre del 2023 quando la situazione toccò il fondo. Si trattava anche in quel caso di una pausa delle nazionali, come quella che ci apprestiamo a vivere in questo momento. Un fulmine a ciel sereno cadde sui giocatori azzurri e in particolare su due, coinvolti a pieno titolo. Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che in quel tunnel ci erano entrati tempo prima, videro tutto uscire alla luce del sole. Con loro i fantasmi che li avevano tormentati durante quei mesi precedenti, divorandoli dall’interno, erano usciti come da una seduta spiritica. Senz’altro un bene per loro, messi a nudo e nelle condizioni di farsi aiutare. A stretto giro sono arrivate le squalifiche, periodi di analisi e riflessioni terapeutici. Un percorso che li ha aiutati a capire e a far capire quel mondo buio e opprimente.

Una mano tesa, poi, è arrivata anche dalle società di cui facevano parte. Appena trasferito in Inghilterra al Newcastle Tonali è stato sempre affiancato dalla società inglese che lo ha aspettato e supportato. Idem la Juventus con Fagioli, facendogli addirittura rinnovare subito il contratto a suggello del fatto che non sarebbe mai stato solo. Il suo rientro in campo, poi, avvenuto nelle ultime gare di quella stagione, la 23/24, come la rinascita dalle ceneri. Lo stop di Tonali era più lungo, quindi ha dovuto aspettare l’inizio dell’annata successiva, ovvero l’attuale.

Ironia della sorte il giocatore rientrato prima ha dovuto sudare di più per ritrovare un certo livello di gioco, mentre Tonali gradualmente è tornato nel cuore del gioco del Newcastle diventando imprescindibile, Fagioli con l’avvento di Thiago Motta ha incontrato non poche difficoltà. Dopo la sontuosa partita di Lipsia sembrava arrivata la consacrazione con la maglia bianconera. Invece poi un’altra, stavolta senza spiegazioni, sparizione. La svolta arriva a gennaio, come sottolineato dallo stesso giocatore. Il passaggio alla Fiorentina è stata la tessera finale del mosaico per il centrocampista.

L’esultanza di Fagioli dopo il gol di Mandragora contro la Juventus – Fonte violanews.com

Arriviamo all’ultimo weekend, specchio della nuova vita dei due protagonisti. L’immagine che abbiamo di loro è finalmente quella di due ragazzi felici e, in modi diversi, vincenti. La foto di Tonali seduto sul prato di Wembley con la coppa di lega inglese tra le mani è sicuramente quella più forte. Un giocatore che a detta del suo allenatore è uno dei pilastri della formazione. Però si può essere vincenti anche senza un trofeo in braccio. Fagioli, come in un destino beffardo, lo è diventato insieme alla Fiorentina contro la sua ex squadra. Assist, dominio a centrocampo, una passeggiata sulle macerie di quella Juventus che lo aveva supportato e poi lasciato andare. Lui dal canto suo sarà sempre riconoscente ma adesso a Firenze ha ripreso a fare quanto di buono era stato visto in lui anni fa.

Un discorso ricominciato per entrambi dopo un periodo buio. Un messaggio per molti, in tutti i campi della vita, che dal fondo si può risalire. Non è facile, ma si può fare.

Glauco Dusso