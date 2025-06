Il Napoli ha trovato l’accordo con Lang

Tempo di lettura 1 minuto

Mossa del club azzurro, che si prepara ad affondare per l’esterno da regalare ad Antonio Conte. L’olandese del Psv si avvicina

Noa Lang è un obiettivo del Napoli per quanto riguarda gli esterni d’attacco, che nella testa di Antonio Conte dovrebbero essere due. Sulla lista anche Chiesa, Ndoye, Nunez e Sancho, ma su Lang ci sono novità: raggiunto un accordo di massima con il giocatore, che non vede l’ora di approdare in Italia. Ora il Napoli dovrà trovare un accordo con il Psg. L’operazione si aggirerà sui 28 milioni qualora dovesse essere raggiunta un’intesa di massima. Il colpo sembra essere in dirittura d’arrivo, tant’è che si spera di chiudere già entro la fine di questa settimana per regalare a Conte un nuovo rinforzo.

Sandro Caramazza

Fonte foto: made in Football