Calciomercato Roma: le ultime su Dybala e idea Djalò per la difesa

Tempo di lettura 1 minuto

Il portoghese della Juventus andrebbe a rinforzare il reparto difensivo di De Rossi che, rispetto all’anno scorso, è cambiato drasticamente

Dopo aver pareggiato l’esordio con il Cagliari, la Roma torna a pensare alle situazioni di mercato. Tiene banco ovviamente il caso Dybala che dovrebbe però risolversi nelle prossime ore. In giornata sono atterrate a Roma la madre e la moglie del campione del mondo argentino proprio per ragionare sull’offerta faraonica dell’Al-Qadsiah. Se Dybala dovesse accettare, i giallorossi punterebbero forte su Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid che potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda la difesa, il nome nuovo nella lista di Ghisolfi è Tiago Djalò della Juventus. Il portoghese non rientra nei piani di Thiago Motta e può partire in prestito. Al momento rimane solo un’idea ma è possibile che la Roma chiuda un’altra trattativa con i bianconeri.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina