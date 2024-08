Nel calcio come nella vita: qui e ora!

Tempo di lettura 2 minuti

La stagione 2024/25 è da poco iniziata e come sempre si è azzerato tutto e si è ripartiti daccapo. In serie A l’Inter, campione d’Italia in carica, è la squadra da battere, mentre in Champions diverse compagini lanciano la sfida al Real Madrid ultimo vincitore del torneo che può contare sull’arrivo di Mbappe

La locuzione latina hic et nunc significa qui e ora. L’unico arco temporale in cui abbiamo potere è quello attuale, il presente che scorre. La mente umana ha sicuramente dei benefici se presta attenzione sul presente, elimina i rami secchi, quello che è stato non tornerà mai più. Per esempio qualsiasi sconfitta se si rievoca la si mantiene in vita e magari può influire negativamente sulle prestazioni di un atleta. La mente che continua a ruminare, a rimuginare, non fa altro che cronicizzare il malessere, è come grattare di continuo su una ferita sanguinante. Questo atteggiamento mentale non dovranno averlo le squadre che vorranno competere con l’Inter campione d’Italia in carica. Ovviamente chi ha vinto in passato ha goduto del successo ottenuto, chi ha perso avrà in qualche maniera analizzato la sconfitta, ma è fondamentale voltare pagina. Lo è anche per chi ha trionfato, la fame di vittorie deve essere continua senza essere sazi. In Champions invece il Real Madrid sarà la squadra da battere, i campioni d’Europa in attacco ora potranno fare affidamento anche su Mbappe. Non bisogna neanche fare l’errore di porre degli obiettivi e viverli in maniera ansiosa, ecco perchè il vivere più intensamente il presente è fondamentale anche per il futuro, perchè ogni partita è a sè e deve essere affrontatata con la massima concentrazione, vincere poi aiuta a vincere e i risultati positivi saranno probabilmente una conseguenza di questa mentalità, anche se c’è da tenere conto sempre dell’avversario.

Oltrettutto in questa stagione in un certo senso parte una nuova era in Europa, con l’eliminazione dei gironi e l’ingresso delle classifiche.

Insomma la storia è importante ma sta nei libri, nelle enciclopedie, nei musei, nelle statistiche, nelle chiacchiere da bar, in campo invece scendono le formazioni attuali e i tifosi è giusto che sognino il più possibile.

La vita è fatta di cicli e lo stesso naturalmente vale nel calcio. Quindi concentriamoci al massimo su questa stagione e… vinca il migliore!

Fonte foto: Facebook.com

Stefano Rizzo