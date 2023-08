Calciomercato: Lozano al PSV e Petagna al Cagliari

Tempo di lettura 1 minuto

Il messicano torna in Olanda dopo 4 anni per 13 milioni più 3 di bonus mentre l’attaccante italiano vola in Sardegna in prestito con diritto di riscatto

Doppio colpo di mercato in Serie A. Il Napoli saluta Hirving Lozano che, dopo 4 stagioni, torna al PSV a titolo definitivo per 13 milioni più 3 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Lozano al Napoli ha giocato 155 partite realizzando 30 gol e 17 assist, oltre ad aver conquistato lo scudetto nella passata stagione e la Coppa Italia nel 2020. Come sostituto i partenopei hanno acquistato Lindstrom dall’Eintracht Francoforte.

Il Cagliari invece, dopo aver segnato 0 gol nelle prime 2 giornate, piazza il colpo in attacco. Preso Andrea Petagna dal Monza in prestito con diritto di riscatto anche per sopperire all’ infortunio di Lapadula. Il classe ’95 è atteso in Sardegna per visite mediche e firma sul contratto. Il Monza, al posto del numero 37, spera di avere Lorenzo Colombo dal Milan in prestito.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina