Calciomercato invernale: i voti alle venti squadre di Serie A

Gennaio è stato un mese difficile per le società italiane con il mercato di molte fermo e quello di altre focalizzato più alle cessioni che agli acquisti

Finito il calciomercato invernale è tempo di voti e bilanci per i club di Serie A, che rispetto agli altri grandi campionati europei dimostrano di avere limitazioni dal punto di vista finanziario e di organici, chiudendo una sessione piuttosto avara di colpi. Diamo i voti squadra per squadra facendo una breve panoramica per ognuna.

Atalanta 6: Il mercato dei bergamaschi è sostanzialmente ingiudicabile, cedono Malinovskyi finito ai margini del progetto e trattengono sia Muriel che Zapata, entrambi sempre al centro di voci di mercato dopo le esplosioni di Lookman e Hojlund.

Bologna 6,5: Nonostante le tentazioni dalla Premier League riescono a non cedere Arnautovic, valore troppo importante per questa rosa. Inoltre buona presa quella di Kyriakopoulos dal Sassuolo per la fascia sinistra.

Cremonese 6: Provano a muovere qualcosa per risollevare una stagione che sembra segnata; arriva Benassi dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo, ma manca in rosa un attaccante esperto che sappia fare gol.

Empoli 6: Cambiano soprattutto nel reparto avanzato riprendendo dalla Sampdoria Caputo che sta già facendo vedere ottime cose e mandando Lammers in casa blucerchiata. Nell’ultimo giorno di mercato decidono di privarsi di Bajrami direzione Sassuolo e sostituirlo con la scommessa Vignato dal Bologna, dando fiducia di conseguenza al promettente Baldanzi.

Fiorentina 7: Resistono alle pressioni della Premier League per Nico Gonzalez e a quella del Barcellona per Amrabat, inoltre piazzano il colpo Brekalo, che già al Torino aveva mostrato di poter fare la differenza nel nostro campionato e per giugno prenotano Sabiri dalla Sampdoria, altro elemento che darà qualità sulla trequarti.

Inter 5: Società praticamente immobile in questa sessione di mercato, ma pesa la situazione Skriniar col giocatore che ha già ‘firmato’ con il PSG per giugno. Inoltre tutto il reparto arretrato non è certo di restare e Marotta tra cinque mesi avrà diversi problemi da risolvere.

Juventus 5,5: Ottima dal punto di vista economico la cessione di Mckennie al Leeds, tuttavia l’americano non viene rimpiazzato e il centrocampo si priva di un altro interprete nonostante i persistenti problemi di Pogba, anche davanti con l’infortunio di Milik e le condizioni fisiche non sempre ottimali di Vlahovic e Di Maria forse qualcosa andava fatto.

Lazio 6: Anche in questo mercato non arriva il vice-Immobile nonostante le voci su diversi attaccanti. Riescono ad arrivare alla sufficienza con l’acquisto di Luca Pellegrini che almeno sulla carta va a colmare l’altra lacuna nella rosa dei biancocelesti, ovvero quella del terzino sinistro.

Lecce 6: Trattengono i loro giocatori più importanti come Hjulmand e Strefezza ed acquistano dalla Fiorentina Maleh che può essere un giocatore utile nello schiacchiere di mister Baroni.

Milan 5: Nonostante una crisi che sembra non avere fine, i rossoneri si fermano all’acquisto del portiere Vasquez ancora ritenuto non pronto per giocare da Pioli. Urgeva sicuramente fare qualcosa in più anche per risollevare il morale di un ambiente che sembra un po’ scarico dopo la vittoria del titolo dello scorso anno.

Monza 6: Dopo il grande mercato estivo e con una squadra che, da quando ha Palladino in panchina, gira a meraviglia non serviva intervenire. I brianzoli sono completi in tutti i reparti e giocano sulle ali dell’entusiasmo.

Napoli 6,5: Bene anche sul mercato; i partenopei prendono Bereszynski dalla Sampdoria come vice-Di Lorenzo e Gollini nello scambio con la Fiorentina per Sirigu. Rosa ampia e forte in ogni zona del campo.

Roma 6,5: Riescono a cedere due esuberi come Vina e Shomurodov, prendendo un profilo interessante come Solbakken sulla trequarti e un difensore più funzionale come Llorente. Esplode il caso Zaniolo, la società lo terrà fuori rosa fino a giugno sperando di venderlo nella sessione estiva.

Salernitana 6,5: Voto positivo anche per i campani che affidano le chiavi della porta ad Ochoa già decisivo in alcuni match e acquistano anche l’esperto Troost-Ekong per la difesa. Attendendo anche l’esito del ricorso sulla trattativa Verdi sicuramente la rosa esce rinforzata.

Sampdoria 5,5: Il calciomercato dei liguri è uno dei più movimentati; cedono uno dei loro calciatori più rappresentativi come Bereszynski rimpiazzandolo con il giovane Zanoli, inoltre si privano a centrocampo di Vieira e in attacco di Caputo prendendo Lammers dall’Empoli. In difesa prendono Nuytinck e Gunter da Udinese e Verona ma cedono per l’estate il centrocampista Sabiri alla Fiorentina. Tante mosse senza una vera e propria programmazione.

Sassuolo 6,5: Grande colpo in uscita con la cessione di Traorè al Bornemouth per 30 milioni di euro. Rimpiazzano il giocatore con Bajrami dall’Empoli spendendo pochissimo ma assicurandosi lo stesso qualità e imprevedibilità sulla trequarti.

Spezia 7: Ottimo mercato per i liguri su entrambi i fronti; in uscita ottima la cessione di Kiwior all’Arsenal per 25 milioni, mentre in entrata arriva Esposito dalla SPAL e soprattutto Zurkowski dalla Fiorentina e Shomurodov dalla Roma che rinforzano i reparti di centrocampo e attacco.

Torino 6,5: Fuori Lukic e dentro Ilic nel centrocampo granata. Il primo era già in rotta con il club in estate, il secondo stava facendo benissimo a Verona ed è già stato allenato da Juric. Mossa intelligente da parte di Cairo.

Udinese 6,5: Dopo l’infortunio di Deulofeu cercano un sostituto e mettono a segno l’intrigante colpo Thauvin, inoltre cedono per 10 milioni Makengo al Lorient firmando l’ennesimo colpo anche in uscita.

Verona 5: Perdono Ilic e Gunter a gennaio nel pieno della lotta salvezza e acquistano solo profili dall’estero. Duda, Gaich e Braaf sono nomi interessanti ma rappresentano scommesse e forse conveniva investire su calciatori più esperti.

Alessandro Fornetti