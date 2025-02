Calciomercato invernale: i migliori colpi esteri

Tempo di lettura 3 minuti

Ripercorriamo gli acquisti fatti al di fuori del nostro campionato: da Kvara a Neymar passando per Duran e Marmoush

Terminato ieri a mezzanotte il mercato invernale, è tempo di ripercorrere gli acquisti esteri più importanti. Stranamente ci sono stati meno trasferimenti del solito ma le sorprese non sono mancate.

Iniziamo dal campionato più spettacolare, la Premier League, dove è il Manchester City ad aver speso di più. Oltre 200 milioni di euro per acquistare Marmoush (75 mln), Khusanov (d) (40 mln), Vitor Reis (d) (37 mln) e Nico Gonzalez del Porto (60 mln) per riparare ai numerosi infortuni patiti in stagione dai ragazzi di Guardiola. I cugini dello United si sono limitati all’acquisto di Patrick Dorgu dal Lecce per 37,5 mln di euro bonus compresi. Proseguiamo con l’Aston Villa di Emery che si è assicurato le prestazione di Malen (arrivato per 25 milioni dal Borussia Dortmund), Rashford e Asensio (entrambi in prestito fino a giugno) e chiudiamo con il Tottenham che ha preso Danso e Mathys Tel (c). Ferme Liverpool, Arsenal e Chelsea.

Poca roba in Germania con il solo Lipsia che, acquistando definitivamente Xavi Simons, mette seriamente mano al portafogli (80 mln bonus compresi). Stesso discorso per la Ligue 1 dove è, come al solito, il Paris Saint-Germain a fare acquisti importanti. In questo mercato è stato il turno di Kvaratskhelia a trasferirsi a Parigi (70 mln per il cartellino del georgiano).

Nessun movimento per le big spagnole. Da segnalare solo che il Betis Siviglia si è assicurata Antony, acquistato anni fa per 90 milioni dal Manchester United, in prestito fino a fine stagione.

Chiudiamo andando fuori Europa e, anche qui, non sono mancate le soprese. Solo due acquisti di rilievo per il campionato arabo e si tratta di Duran (a) ormai ex Aston Villa che si è accasato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli per circa 77 milioni di euro e di Galeno (a) che ha lasciato il Porto per trasferirsi all’Al-Ahli per circa 50 milioni. Il Galatasaray ha preso Morata dal Milan e ha venduto Ziyech in Qatar mentre il Benfica si è regalata Andrea Belotti. Diversi movimenti di un certo spessore per il Sud America con Gabigol che è andato al Cruzeiro, Danilo al Flamengo e Martinez Quarta al River Plate, ma il vero fiore all’occhiello, ciò che ha rubato l’attenzione di tutti è il clamoroso ritorno di Neymar al Santos. Il brasiliano ha scelto il cuore rispetto ai soldi rescindendo il ricchissimo contratto con gli arabi dell’Al-Hilal per tornare a casa 12 anni dopo il suo trasferimento al Barcellona. Ancora più romantico e storico è il fatto che O Ney vestirà la numero 10 di Pelè (alla sua prima esperienza indossò l’11).

