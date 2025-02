Il Milan non si ferma, ecco Joao Felix

Tempo di lettura 1 minuto

La società rossonera scatenata sul mercato offensivo, dopo Gimenez arriva l’accordo per l’esterno d’attacco portoghese

I nodi stanno venendo al pettine. Con l’avvicinarsi della mezzanotte, ora di chiusura del mercato, le principali trattative si stanno mano mano definendo. La dirigenza del Milan era a Londra e nelle ultime ore ha di fatto chiuso per un altro colpo a sensazione in attacco. Dal Chelsea arriverà Joao Felix, talento portoghese mai fino in fondo esploso. Anche il trasferimento dell’estate scorsa ai blues, sembrato sin da subito un po’ forzato, non è andato a buon fine. Enzo Maresca ha dato quindi il benestare per la sua cessione. Per lui ora l’occasione di misurarsi con la nostra serie A. L’operazione si farà sulla base di un prestito secco oneroso, si parla di circa 5 milioni. Altra qualità, dunque, dopo l’arrivo di Gimenez dal Feyenoord. A liberare lo slot per il portoghese sarà Okafor che negli ultimi istanti sta chiudendo l’accordo con il Napoli.

Glauco Dusso