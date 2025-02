Gravina riconfermato presidente FIGC: si tratta del terzo mandato

Tempo di lettura 1 minuto

Il presidente tarantino è stato rieletto come numero del calcio italiano con un consenso schiacciante. Rimarrà in carica almeno fino al 2028

Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con un impressionante 98,68% dei voti. Questa riconferma, avvenuta il 3 febbraio 2025, non è stata una sorpresa per molti, dato che Gravina era l’unico candidato in corsa. La sua leadership è stata caratterizzata da una serie di iniziative volte a modernizzare il calcio italiano, nonostante alcune critiche ricevute nel corso degli anni. Con la riconferma, Gravina si trova ora di fronte a nuove sfide. Tra queste, la necessità di riformare il sistema delle leghe minori e di migliorare la competitività della Serie A a livello internazionale. Per lui si tratta del terzo mandato che durerà almeno fino al 2028. In questa stagione, oltre alla rielezione della presidenza della FIGC è avvenuta pure quella relativa alla Lega Serie A: qui Ezio Maria Simonelli è subentrato a Lorenzo Casini.

Sandro Caramazza

Fonte foto: tmw