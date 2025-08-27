Alessandro Florenzi dice addio al calcio giocato

Tempo di lettura 2 minuti

Notizia inaspettata: il calciatore ex Milan, Roma ( di cui è stato anche capitano), PSG e Valencia ha deciso di chiudere la carriera, comunicandolo con un post su Instagram

Alessandro Florenzi, classe 1991, ha voluto salutare il calcio giocato con una dichiarazione del tutto inaspettata tramite un post sui social. Una carriera importante alle spalle, segnata però da alti e bassi, reduce da più infortuni e con un contratto scaduto con il Milan a luglio 2025. Il calciatore ha deciso di chiudere la sua esperienza di vita sul campo da gioco, lasciando le tifoserie a lui vicino e gli addetti ai lavori increduli. Ex Roma, dove è stato anche capitano, Valencia e PSG ed infine Milan, club dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni e vinto uno scudetto (2021/2022). Con la Nazionale ha trionfato ad Euro 2020 nel 2021. Di seguito le dichiarazioni di addio rilasciate, un saluto che lascia un po’ di amaro in bocca, solo poche righe per chiudere un capitolo così importante della vita. “Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato. Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me“.

Silvana Perrini