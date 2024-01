Calciomercato: Bonucci al Fenerbahce e Maldini al Monza

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore è in viaggio per la Turchia mentre il figlio di Paolo sarà alla corte di Palladino fino a giugno

Continuano gli affari in questa sessione invernale. Leonardo Bonucci, dopo esser stato molto vicino a vestire la maglia della Roma, è in viaggio verso Istanbul per firmare un contratto di 6 mesi con il Fenerbahce da 1,3 milioni più bonus. Il classe ’87 si è confrontato con Spalletti prima di decidere la sua prossima metà dato che l’obiettivo dello stesso è andare al prossimo Europeo.

In Serie A si è conclusa una trattativa: Daniel Maldini, in prestito all’Empoli ma di proprietà del Milan, si trasferisce al Monza fino a giugno. Il 22enne spera di trovare maggiore fortuna di quanta ne ha avuta nella sua esperienza in Toscana.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina