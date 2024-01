“Lui non lo conoscevo!”: ecco gli inaspettati del girone di andata

Tempo di lettura 6 minuti

A inizio stagione è capitato di leggere alcuni nomi in serie A e di non sapere niente riguardo a quel calciatore, qualcuno di questi si è rivelato tra le note più positive della prima metà di torneo

“All’improvviso uno sconosciuto” era il nome di una famosa rubrica della Gialappa’s Band in Mai dire Gol ormai molti anni fa. In quella fattispecie venivano presi in considerazione gli strafalcioni di pronuncia di alcuni nomi di giocatori o allenatori da parte degli addetti ai lavori. Qui invece vogliamo prendere in prestito quel titolo per parlare di quei giocatori che a inizio anno sono arrivati come sconosciuti ai più e che invece si sono rivelati piacevoli sorprese. Ecco alcuni di questa tipologia che si sono presi la scena nel girone d’andata.

Sam Beukema. Difensore centrale olandese 25enne, arrivato a Bologna dall’AZ Alkmaar in sordina quest’estate. Le formazioni tipo estive lo mettevano al centro della difesa scalzando dalle gerarchie Soumaoro che l’anno prima aveva formato con Lucumì una coppia più che affidabile. Chi non lo conosceva storceva il naso, dopo diciannove partite molti hanno dovuto rivedere il proprio giudizio. Sicuro, attento, ha stupito tutti giornata dopo giornata, così come il suo Bologna lì a giocarsi un posto in Champions League grazie anche alle sue prestazioni. Ciliegina sulla torta il primo gol italiano a San Siro in Coppa Italia contro l’Inter che ha contribuito al passaggio del turno. Qualche big avrà sicuramente drizzato le antenne.

Micheal Kayode. Il nome non inganni, questo terzino destro di 19 anni è italiano e Spalletti già lo ha messo sotto la sua lente. Campione d’Europa under 19 l’estate scorsa e protagonista con la Fiorentina primavera. In prima squadra non poetva fare il passo più lungo della gamba ma il grave infortunio di Dodò gli ha schiuso le porte della formazione titolare. Lui non si è tirato indietro e ha messo insieme una serie di prestazioni importanti guadagnandosi il posto fisso nello scacchiere di Italiano. Ultima in ordine di tempo il match maiuscolo giocato ieri sera nei quarti di coppa Italia col Bologna. Uno stantuffo per 120 minuti dove ha sfiorato anche il clamoroso gol vittoria. Da tenere assolutamente d’occhio.

Yann Aurel Bisseck. Primo acquisto della campagna estiva nerazzurra. Difensore tedesco, arriva dall’Aarhus, campionato danese. Considerato un colpo in prospettiva nonostante i 23 anni, viene riposto sullo scaffale senza curarsi troppo di lui. I diversi infortuni in difesa dell’Inter, però, gli danno delle opportunità. La prima gara da titolare è in Champions League contro il Salisburgo a novembre per poi ripetersi con il Benfica con una gara a due facce, malissimo nel primo tempo, meglio nella ripresa. Gli serviva solo continuità. Inzaghi, invece di adattare altri, gli dà fiducia in campionato e sarà un escalation. Titolare per una serie di partite migliora giornata dopo giornata. Forza fisica, corsa, interventi puntuali sino ad arrivare al primo gol in serie A con il Lecce, sfruttando la sua stazza in area. il tecnico interista ha trovato una validissima alternativa che forse non si aspettava. I rinforzi in difesa possono aspettare.

Martin Payero. L’Udinese ci ha abituato a colpi del genere. Giocatori sconosciuti ai più ma che poi si rivelano funzionali. Nel caso del centrocampista argentino Martin Payero forse gli interrogativi erano di più visti anche i suoi 25 anni. Poco successo nel Middlesbrough, rientro in patria in prestito per poi tornare in Inghilterra. I friulani decidono di puntarci negli ultimi giorni di mercato. All’inizio guarda dalla panchina, chiuso dal più quotato Samardzic. Col passare del tempo prima Sottil e poi Cioffi gli danno delle opportunità e lui le sfrutta a dovere. Tecnica sudamericana, grande cambio di passo e discreto tiro, nelle ultime giornate si è definitivamente preso la scena. A fine 2023 arriva anche il primo gol in serie A con una bordata dal limite dell’area contro il Bologna. Se non si perderà strada facendo potrebbe essere l’ennesimo uomo mercato per la dirigenza.

Kenan Yildiz. Ci vuole ancora del tempo per confermare quanto visto, ma le poche partite giocate dal 18enne turco fanno ben sperare. La Juventus, che negli ultimi tempi ha dovuto fare di necessità virtù con i suoi giovani, potrebbe aver scoperto il nuovo talento del calcio europeo. Solo il tempo ce lo dirà ma le giocate mostrate dall’attaccante che ha fatto impazzire anche il suo c.t. Vincenzo Montella sono di prim’ordine. Gol a Frosinone all’esordio da titolare, replicato poi in coppa Italia. Movenze che ricordano Dybala, con quel dribbling e quel (in questo caso) destro che non lascia scampo ai portieri. Caratterino niente male e quindi personalità già spiccata, ad Allegri il compito di coltivarlo e vedere se siamo di fronte ad un nuovo fenomeno. Ripetiamo, le partite fatte sono ancora poche, ma se il buongiorno si vede dal mattino.

