Milan-Atalanta, Jovic contro Scamacca: luci a San Siro

Stasera alle 21 il derby lombardo tra rossoneri e orobici a chiudere il mercoledì di Coppa Italia. Quarto di finale che si giocherà dopo Lazio-Roma

Alle 21 a San Siro luci per Milan-Atalanta, sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Sia i rossoneri che gli orobici arrivano in buona forma dopo il successo contro l’Empoli (la squadra di Pioli) e il pareggio a Roma (la Dea). Ora ci si gioca la coppa nazionale. Qualche cambio per Pioli, che darà spazio in avanti a Jovic, mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi dal 1′ Musah. In difesa, con Theo Hernandez centrale il rientrante dal prestito Gabbia, mentre Jimenez sarà il laterale mancino. Nell’Atalanta, Gasperini lancia il neo-arrivato Hien, mentre a destra dopo la panchina di Roma, dovrebbe ritrovare posto Zappacosta. In avanti, Scamacca dal 1′.

Sandro Caramazza

