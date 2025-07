Calciomercato: Bologna su Bernadeschi, David ad un passo dalla Juventus, al Napoli piace sempre Nunez

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex giocatore della Juve è pronto a tornare in Serie A, mentre proprio i bianconeri sono vicinissimi ad ingaggiare l’attaccante canadese, partenopei sempre interessati al bomber uruguaiano, ma c’è da convincere il Liverpool

Il calciomercato è iniziato ufficialmente ma già da tempo diverse squadre italiane si stanno muovendo per rinforzare le loro rose, soprattutto nel reparto offensivo. Il Bologna è vicino ad ingaggiare Federico Bernardeschi, che ha da poco rescisso il suo contratto con il Toronto FC e vuole tornare in Serie A dopo tre anni in Canada. Rimanendo in tema Canada, la Juventus è invece vicinissima a Jonathan David, attaccante canadese svincolatosi dal Lille. Il club bianconero ha trovato l’accordo con l’entourage del giocatore che guadagnerà 6 milioni di euro più 2 di bonus, si attende solo l’ufficialità. Il Napoli infine è forte su Darwin Nunez. Qui la trattativa è più complicata perché il calciatore uruguaiano è ancora tesserato col Liverpool ed i Reds chiedono almeno 60 milioni di euro per lui. De Laurentiis però sembra determinato ad accontentare Conte ed è sceso in campo in prima persona per chiudere l’affare.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionapoli24.it)