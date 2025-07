Calciomercato: Ruggeri ufficiale all’Atletico Madrid per 18 milioni di euro più bonus

Tempo di lettura 1 minuto

L’esterno italiano è approdato ufficialmente ai Colchoneros dopo una vita con la maglia della Dea indosso, il saluto sui social a tifosi e club nerazzurro

Si chiude un’epoca, a suo modo, quella di Matteo Ruggeri all’Atalanta. L’esterno di centrocampo classe 2002 ha militato nel settore giovanile della Dea sin da quando aveva 9 anni e sempre con i nerazzurri nell’ottobre del 2020 ha provato l’emozione di esordire in Serie A. Dopo una stagione in prestito alla Salernitana, ecco il ritorno a Bergamo nell’estate del 2022, dove si è via via guadagnato l’attenzione e la stima di Gasperini. Le sue ottime prestazioni, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, hanno suscitato l’interesse dell’Atletico Madrid, che proprio la scorsa settimana lo ha acquistato dall’Atalanta per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore sarà in Spagna nei prossimi giorni per visite mediche e firma sul contratto, ma nel frattempo ci ha tenuto a ringraziare di cuore i tifosi e la società per quanto fatto nei suoi confronti: “La maglia nerazzurra sarà sempre cucita sulla mia pelle“.

Luca Missori

