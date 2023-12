Calcio: morto Antonio Juliano, capitano del Napoli e campione d’Europa con l’Italia nel 1968

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex centrocampista era stato anche dirigente del club campano all’epoca dell’arrivo di Maradona ed ha fatto parte della nazionale azzurra arrivata seconda nel mondiale messicano del 1970

In mattinata, una perdita che ha scosso la città di Napoli e tutto il calcio italiano. All’età di 80 anni, è venuto a mancare Antonio Juliano, storico centrocampista del Napoli. Totonno, come veniva soprannominato, è stato capitano dei partenopei per dodici anni, vincendo anche due Coppe Italia. In nazionale ha fatto parte del gruppo che conquistò l’Europeo nel 1968 (anche se lui non giocò la finale) e che si classificò secondo dietro il Brasile di Pelè nel mondiale messicano del 1970. Con il Napoli il suo legame è continuato anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, da dirigente infatti, sotto la presidenza Ferlaino, ha contribuito all’arrivo di Diego Armando Maradona.

Luca Missori

(Fonte immagine: Quotidianosportivo.it)