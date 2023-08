Business calcio: ecco i club di maggiore valore al mondo (top 10)

Tempo di lettura 4 minuti

Questo sport è tra le discipline con maggior seguito ed è in grado di generare i maggiori ricavi

Le squadre che valgono di più al mondo sono al pari, se non superiori, al valore delle principali multinazionali sparse per il globo. Sono ormai rarissimi i casi in cui i top club sono in mano ad un unico proprietario, molto spesso sono infatti preferiti multiproprietari così da dividere gli enormi esborsi economici che richiede il settore.

Spulciando la classifica delle maggiori dieci squadre al mondo, al primo posto si posiziona il Real Madrid con un valore complessivo di 6,07 miliardi di dollari. In seconda posizione si trova un club di Premier League, il Manchester United, con 6 miliardi. Il podio si chiude con l’altra grandissima della Liga, il Barcellona, con un valore stimato in 5,51 miliardi. È un calcolo che va ben oltre il valore della singola rosa delle squadre poiché tiene conto di tutti i ricavi messi insieme dai singoli club, come accordi di sponsorizzazione, partnership e tanto altro. Ad esempio, il Real Madrid beneficia enormemente, in questo calcolo, dell’accordo ventennale con Sixth Street riguardo la gestione del Santiago Bernabeu: firma che ha portato nelle casse Blancos 400 milioni di dollari.

Ad eccezione del podio, nelle restanti posizioni (entro le prime 10) il dominio incontrastato è della Premier League. In quarta posizione si trova il Liverpool, con un valore stimato in 5,29 miliardi di dollari. Segue il Manchester City, con 4,99 miliardi e al sesto posto è il turno del Bayern Monaco, con 4,86 miliardi. Solo settimo il Paris Saint-Germain, con un valore conteggiato in 4,21 miliardi di dollari. Pur trionfando quasi sempre in Francia nell’ultimo decennio – le quote della Ligue 1 evidenziano bene come il PSG sia dominatore del calcio transalpino ma continui a stentare nel percorso europeo e di conseguenza ne risente la sua affermazione come brand di successo in tutto il panorama internazionale.

Nelle ultime tre posizioni della top 10 si ritrovano altrettanti club inglesi: il Chelsea (3,1 miliardi), il Tottenham (2,8 miliardi) e l’Arsenal (2,26 miliardi). Quest’ultima, nella precedente stagione, è riuscita a ingaggiare un testa a testa contro il Manchester City per la corsa alla Premier League, poi vinta dai Citizens, ritrovando uno smalto che si era perso nelle precedenti annate.

Per i Blues, invece, vale l’opposto: non sono bastati i faraonici investimenti della nuova proprietà statunitense per risollevare la stagione e il Chelsea è rimasto fuori dalle competizioni europee per l’annata 2023/2024. Mauricio Pochettino è stato il designato per procedere ad un nuovo corso e superare le scorie di cattive gestioni negli anni precedenti. Il Tottenham, invece, è in procinto di perdere la stella della squadra, Harry Kane, che sembra desideroso di accasarsi al Bayern Monaco. Gli Spurs non hanno brillato in campionato nella passata stagione, con il punto più basso vissuto nei momenti immediatamente successivi alla separazione con il tecnico Antonio Conte, con la squadra londinese che ha raccolto diversi insuccessi.

Per trovare il primo club italiano è necessario attendere l’undicesima posizione, occupata dalla Juventus. Il valore della Vecchia Signora è stimato in 2,16 miliardi di dollari ed è la prima compagine della Serie A. In 14esima posizione si trova invece il Milan, forte di 1,4 miliardi di dollari.

Fonte foto: SmartWeek.it