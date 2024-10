Alta tensione al derby di Madrid: sospeso per lancio di oggetti, alla fine è pareggio tra Atletico e Real

Tempo di lettura 1 minuto

Non una bella immagine quella che arriva dal Civitas Metropolitano per una delle sfide più sentite nella Liga spagnola, l’arbitro costretto a interrompere il match al 64′

Il derby di Madrid è sempre una gara ricca di emozioni. Questa volta, però, si è davvero esagerato. La colpa è di una piccola rappresentanza di tifosi dei colchoneros che dopo il gol del vantaggio del Real Madrid di Militao al minuto 64, rispondono ad una provocazione di Courtois con un fitto lancio di oggetti. L’arbitro Mateo Busquets è stato costretto a interrompere la gara per circa un quarto d’ora, periodo in cui sia gli annunci dello speaker che i giocatori dell’Atletico Madrid hanno tentato di riportare la calma allo stadio, anche il cholo Simeone si è prodigato per risolvere una situazione vergognosa in un match di tale livello. Alla fine la gara è ripresa anche se la tensione è rimasta alta. Al 95′ il pareggio di Correa per l’1-1 finale. Prima della conclusione anche l’espulsione di Llorente per un fallaccio su Fran Garcia. Insomma non è mancato proprio nulla nel derby di Madrid, anche se le giocate sul campo sono passate ovviamente in secondo piano. Peccato.

Glauco Dusso