Bove, intervento riuscito per il defibrillatore sottocutaneo

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista della Fiorentina è stato sottoposto a un’operazione in mattinata avvenuta presso l’ospedale Careggi di Firenze



Durante la partita tra Fiorentina e Inter, Edoardo Bove ha accusato un malore che ha destato preoccupazione tra compagni e tifosi. L’episodio ha portato all’immediata decisione di sottoporlo a controlli medici approfonditi. La diagnosi ha evidenziato la necessità di un intervento per impiantare un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo che aiuterà a monitorare e regolare il ritmo cardiaco del giovane calciatore. L’Intervento al Careggi di Firenze. L’operazione è stata eseguita con successo presso l’Unità di terapia intensiva cardiologica. L’équipe medica ha confermato che l’intervento è andato come previsto, senza complicazioni. Il defibrillatore sottocutaneo impiantato è un dispositivo rimovibile, progettato per intervenire in caso di aritmie pericolose, garantendo così una maggiore sicurezza per Bove durante le attività sportive e quotidiane. Per il rientro in campo, bisogna ovviamente aspettare un po’.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw