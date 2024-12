Il Chelsea sta tornando grande

Tempo di lettura 2 minuti

I blues sono secondi in Premier League ed imbattuti da un mese e mezzo

Enzo Maresca sta facendo un grandissimo lavoro al Chelsea; una squadra che fino allo scorso anno era disfunzionale, piena di calciatori con contratti faraonici ed un club che sembrava allo sbando, ora con il tecnico italiano è cambiato tutto. Il Chelsea vola in Premier League, è secondo in classifica alle spalle di un gran Liverpool e non perde proprio dal match contro i Reds del 20 ottobre. Maresca ha saputo ridare un’identità ad una squadra che non ne aveva e che sembrava solo un insieme di problemi; la rosa è rimasta molto ampia ma ora i giocatori sanno cosa fare in campo ed hanno ritrovato la voglia di incidere e di rendere di nuovo grande un club che negli ultimi anni non lo è stato. L’attacco della squadra gira a meraviglia, è di gran lunga il migliore in campionato e la difesa pur subendo qualche gol di troppo è sorretta da un ottimo lavoro corale svolto anche a centrocampo. In Conference League il Chelsea è a punteggio pieno giocando sostanzialmente con un undici alternativo rispetto al campionato; la competizione è assolutamente alla portata ed anzi una squadra come il Chelsea sembra quasi fuori posto, dunque l’obiettivo non può che essere quello della vittoria finale. In Premier League dopo la vittoria in rimonta contro il Tottenham in uno tra i più sentiti derby di Londra, ora il calendario strizza l’occhio ai blues; fino a fine anno ci sono quattro match alla portata in cui gli uomini di Maresca potrebbero fare bottino pieno e tenere quantomeno la seconda posizione, sperando poi in un passo falso del Liverpool che però mantiene comunque un buon vantaggio. Tra gli uomini più brillanti indubbiamente Cole Palmer è il leader e il calciatore più forte, già undici reti in campionato con anche sei assist, ma alle sue spalle sta facendo bene anche Jackson ed a centrocampo Enzo Fernandez si sta finalmente prendendo la squadra sulle spalle. Il Chelsea e Maresca devono proseguire così, la strada è quella giusta e porterà sicuramente a grandi traguardi.

Fonte foto: sportsillustated.com

Alessandro Fornetti