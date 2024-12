Zanetti verso la conferma: il Verona non lo esonera

Tempo di lettura meno di un minuto

La società scaligera vuole concedere un’altra chance al proprio tecnico, dopo la sconfitta sonora contro l’Empoli domenica pomeriggio per 1-4

Oggi summit in casa Verona per capire il futuro di Paolo Zanetti. Il club scaligero, che da domenica riflette sul futuro dell’allenatore, avrebbe deciso, almeno momentaneamente, di confermare il tecnico. I veneti domenica hanno rimediato un’altra sonora lezione, stavolta dall’Empoli di Roberto D’Aversa al Marcantonio Bentegodi, match finito 1-4 per i toscani. Ora per Zanetti probabile fiducia a tempo. E la sfida di domenica contro il Parma al Tardini potrebbe risultare cruciale per il suo futuro. Sondati, nel frattempo, anche i possibili sostituti: ossia Salvatore Bocchetti, che ha già allenato il Verona, e Sammarco, ad oggi tecnico della Primavera scaligera.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Adnkronos