Cambia anche l’Empoli, via Dionisi! Stagione finita per Provedel, l’Atalanta prova la missione impossibile contro il Bayern Monaco

Salta un’altra panchina in serie B, il portiere della Lazio si opera e chiude il suo anno, stasera gli ottavi di Champions League con i nerazzurri unici rappresentanti italiani

Dopo la Sampdoria anche l’Empoli decide di cambiare. Ora è ufficiale, Alessio Dionisi non sarà più l’allenatore dei toscani. Il tecnico aveva sostituito Guido Pagliuca dopo 7 turni, adesso è lui a cedere il passo a, molto probabilmente, Fabio Caserta, che aveva iniziato la stagione con il Bari con cui ha rescisso il contratto nelle ultime ore. Un 2026 horror dell’Empoli che ora si ritrova a un solo punto dalla zona playout, nel girone di ritorno soltanto 4 punti racimolati. Incredibile se si pensa che la squadra l’anno scorso militava in serie A. Vedremo se il cambio darà la sterzata necessaria per evitare brutte sorprese a fine anno.

Ivan Provedel saluta la serie A 25/26. Il portiere della Lazio si opera oggi per un problema alla spalla che lo tormentava da qualche settimana. Gli esami a cui si è sottoposto hanno dato la sentenza: lesione del legamento gleno-omerale con coinvolgimento anche del cercine glenoideo. L’intervento lo costringerà a 4-5 mesi di stop. Tutto questo schiude le porte della titolarità, con esordio ieri sera contro il Sassuolo, a Edoardo Motta, arrivato a gennaio dalla Reggiana dopo la partenza di Mandas. Banco di prova importante per il 21enne che può dimostrare il suo valore anche per il futuro.

Provedel ha finito la sua stagione per l’infortunio alla spalla – Fonte lazionews.eu

Stasera scattano gli ottavi di finale di Champions League con le gare di andata. Tra le 4 partite di oggi l’unica rappresentante del calcio italiano, l’Atalanta, che sfiderà uno dei colossi del calcio europeo, il Bayern Monaco. Una sfida quasi proibitiva che non spaventa Raffaele Palladino pronto con i suoi giocatori a cavalcare un sogno. A Bergamo mancheranno sicuramente Ederson, Raspadori e De Ketelaere. Difesa orfana di Scalvini squalificato, un reparto difensivo che dovrà affrontare un attacco rullo compressore autore di 92 reti in 25 gare di Bundesliga, ben oltre i 100 gol se si considerano tutte le competizioni. Bavaresi con il dubbio Kane mentre non ci sarà Neuer, in porta Urbig. Nerazzurri che punteranno su Scamacca, reduce dalla doppietta all’Udinese. Una missione impossible che la Dea non vede l’ora di affrontare.

Samardzic dopo il rigore decisivo contro il Borussia Dortmund – Fonte fotmob.com

Glauco Dusso