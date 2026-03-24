Bisoli alla Reggiana, esonerato Almeyda al Siviglia, doppia tegola in casa Bologna

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La squadra granata cambia allenatore, gli andalusi esonerano l’argentino. Italiano perde due pezzi importanti

La Reggiana cambia tecnico: si passa da Lorenzo Rubinacci a Pierpaolo Bisoli. Il club emiliano, infatti, dopo aver fatto appena 9 punti in 9 giornate con Rubinacci ha deciso di affidare la panchina granata all’esperto allenatore 59enne. Bisoli è stato preferito a Pagliuca e D’Angelo. Bisoli sarà il terzo allenatore della Reggiana dopo Dionigi e appunto Rubinacci. La Reggiana si trova al penultimo posto nella classifica di Serie B con 30 punti all’attivo, a pari punti con lo Spezia.

Finisce l’avventura di Matias Almeyda alla guida del Siviglia. La squadra andalusa, reduce da una sola vittoria nelle ultime 8 partite e dalla sconfitta per 0-2 contro il Valencia, ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore argentino. Almeyda, aveva firmato con il Siviglia lo scorso giugno dopo aver fatto bene all’AEK Atene, lascia la squadra al 15esimo posto in classifica e a 3 punti dalla zona retrocessione. Al suo posto, il Siviglia sta valutando lo svincolato Luis Garcia Plaza, senza panchina dal dicembre 2024 dopo l’esperienza all’Alaves.

Matias Almeyda

Doppia pesante tegola per il Bologna, che perde in un colpo solo Tommaso Pobega e Jens Odgaard. Il primo ha riportato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra; mentre il secondo un’elongazione al retto femorale sinistro. Per entrambi si parla di uno stop che varia dalle 2 alle 3 settimane. Con molta probabilità, salteranno il match contro la Cremonese, che è in programma il giorno di Pasqua. Italiano spera quantomeno di recuperarli per la panchina contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Tommaso Pobega (a sinistra) e Jens Odgaard (a destra)

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sito Reggiana, Rivista Undici, Goal.com