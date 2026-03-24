Accordo verbale per Zidane, sostituirà Deschamps come CT della Francia dopo il Mondiale

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A meno di clamorosi colpi di scena, Zizou diventerà il nuovo commissario tecnico. L’ex allenatore del Real Madrid è fermo da 5 anni, proprio in attesa della chiamata della sua nazionale

La Francia si sta preparando all’ultima competizione con Didier Deschamps come CT. A sostituirlo sarà Zinedine Zidane con cui la federazione ha trovato un accordo verbale. In questo articolo ripercorreremo quanto fatto da Deschamps sulla panchina francese e come si potrà adattare Zizou dopo anni lontano dal calcio.

Didier Deschamps diventa il CT francese nel 2012 dopo l’Europeo e, di conseguenza, il primo torneo a cui partecipa è il Mondiale brasiliano del 2014 in cui riesce, con una rosa molto giovane, a raggiungere i quarti di finale, ma è l’Europeo del 2016 a dare il via al grande periodo dei transalpini con l’ex centrocampista della Juve in panchina. Nel torneo ospitato proprio dai francesi, le Bleus giocano un gran calcio raggiungendo la finale e arrendendosi solo al Portogallo ai supplementari. Il 2018 è l’anno che consacra Deschamps nell’Olimpo dei CT francesi: nel Mondiale in Russia la Francia trionfa alzando, per la seconda volta nella storia, la Coppa del Mondo. Dopodiché inizia un periodo un po’ altalenante in cui il CT subisce anche diverse critiche per il modo di giocare molto difensivista che ha nonostante una rosa stellare. Euro 2020, giocato nel 2021 per il Covid, vede i campioni del mondo uscire agli ottavi ai rigori con la Svizzera, facendo oggettivamente una brutta figura. La nazionale si rifà subito nel 2021 vincendo la Nations League e arrivando in finale nel Mondiale in Qatar nel 2022 perdendo ai rigori con l’Argentina in una delle finali più incredibili di sempre. Nell’ultimo torneo disputato, l’Europeo del 2024, la Francia disputa un ottimo cammino arrivando in semifinale e perdendo con la Spagna.

Se si analizza il percorso fatto da Deschamps viene facile definirlo il migliore, o uno dei migliori, CT che la Francia abbia mai avuto. Di conseguenza viene difficile capire come abbiano fatto i tifosi a criticarlo aspramente chiedendo, in alcuni casi, anche le dimissioni dello stesso. Sicuramente, viste le varie rose a disposizione, avrebbe potuto vincere un trofeo in più.

Come detto in precedenza, Deschamps lascerà l’incarico dopo il Mondiale e sarà Zidane a prendere il suo posto. Non c’è ancora l’ufficialità per rispetto dell’attuale CT ma è noto come un accordo verbale tra le parti ci sia e che l’ex Juve e Real Madrid stia scegliendo il suo staff.

Zidane da allenatore si è seduto solo sulla panchina del Real Madrid in due occasioni: dal gennaio 2016 alla stagione 2017/2018 (dove vinse 9 trofei tra cui le famose 3 Champions League consecutive) e da marzo 2019 alla stagione 2020/21 (1 campionato spagnolo e 1 Supercoppa spagnola). Di conseguenza Zizou non allena da 5 anni ma il motivo sembrerebbe essere il desiderio del francese di guidare la sua nazionale. Andando sul lato tecnico-tattico, il Pallone d’Oro del ’98 si incastra perfettamente con il parco giocatori a disposizione. Da allenatore la caratteristica principale che ha dimostrato è quella di saper gestire un gruppo di campioni. Vista l’immensa qualità dei francesi, Zidane potrà lavorare per far rendere al meglio i suoi come fatto nel suo primo ciclo a Madrid.

Curioso il fatto che gli ultimi 3 CT francesi (Zidane, Deschamps e Blanc) abbiano scritto la storia dei transalpini da compagni di squadra. Tutti e tre hanno vinto il Mondiale nel 1998 e l’Europeo del 2000 (la prima Coppa del Mondo e il secondo trofeo continentale). Evidente come la scelta dei CT vada anche in base a quanto fatto da giocatore, come a voler tramandare una mentalità da una generazione straordinaria e, soprattutto, vincente.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina