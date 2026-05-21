Catanzaro-Monza finale playoff di B, Dybala verso la titolarità contro il Verona e il Manchester United punta Ederson e Tonali

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I ragazzi di Aquilani resistono al tentativo di rimonta del Palermo, Cutrone decisivo per i biancorossi, l’argentino dovrebbe partire dal 1′ minuto nell’ultima partita decisiva per la Champions League e i Red Devils hanno in programma di rinforzare il centrocampo

Dopo il 2-2 dell’andata il Monza grazie ai gol di Cutrone, 85esimo e 96esimo, ha la meglio su una caparbia Juve Stabia, per i gialloblu a segno Burnete al 90esimo.

Il Catanzaro di Alberto Aquilani riesce nell’impresa di conquistare per la prima volta nella storia la finale playoff di B. I giallorossi, forti del 3-0 dell’andata, resistono alla rimonta del Palermo che si ferma solo a due gol (Pohjanpalo al 3′ e Rui Modesto al 89′). Il Catanzaro giocherà le due finali appunto contro il Monza (andata il 24 maggio e il ritorno cinque giorni dopo) per ritrovare la Serie A che manca dalla stagione 1982-83.

Paulo Dybala, a meno di problemi dell’ultimo momento, sarà titolare nell’ultima partita della stagione contro il Verona. La Roma deve vincere per essere sicura di giocare la prossima Champions League e Gasperini si affida ovviamente ai suoi giocatori migliori. L’argentino sta bene e, vista anche la buona prestazione nel derby, sarà lui a fare coppia con Malen nell’attacco giallorosso.

Paulo Dybala

Il Manchester punta forte su Ederson e Tonali per rivoluzionare il centrocampo in estate. Visto l’addio già annunciato di Casemiro, i Red Devils sono fiduciosi di chiudere entrambe le operazioni. Ederson è molto probabile che lascerà l’Atalanta dopo 4 anni ma c’è da battere l’interesse dell’Atletico Madrid. Tonali potrebbe invece cambiare squadra rimanendo in Premier League dopo una stagione non brillante del suo Newcastle. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione ma lo United vuole chiudere queste due operazioni.

Ederson e Sandro Tonali

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina