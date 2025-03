Bayern Monaco, Davies e Upamecano out con l’Inter

Tempo di lettura meno di un minuto

Il canadese si è rotto il legamento crociato anteriore mentre il difensore francese ha accusato un problema al ginocchio

Pessime notizie in casa Bayern Monaco. Vincent Kompany dovrà fare a meno di Alphonso Davies e Dayot Upamecano per due infortuni alle ginocchia. L’esterno canadese si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la gara contro gli Stati Uniti e tornerà direttamente la prossima stagione. Problema ai tendini del ginocchio sinistro per Upamecano che starà fermo per alcune settimane e salterà la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Vedremo come l’allenatore dei bavaresi sopperirà a questa doppia perdita.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina