Qualificazioni al Mondiale, l’Argentina ne fa 4 al Brasile

I ragazzi di Scaloni trionfano grazie alle reti di Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone

Nella notte si è giocata la partita in Sud America: Argentina contro Brasile. Se per i ragazzi di Scaloni, già aritmeticamente qualificati al Mondiale, la partita non aveva molto valore, non si può dire la stessa cosa per i brasiliani (attualmente quarti in classifica). La gara è stata dominata dai campioni del mondo in carica grazie alle reti di Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone, pessima la prestazione del Brasile, gol della bandiera di Cunha. Molti assenti nei verdeoro che però non giustificano una partita giocata in questa maniera soprattutto viste le dichiarazioni di Raphinha in cui dava per certa la vittoria del Brasile. Spesso si dimentica il fatto che non bisogna mai parlare prima ma lasciare spazio al campo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina