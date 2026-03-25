Bastoni obiettivo numero uno del Barcellona, CR7 junior in prova al Real Madrid, il futuro di De Zerbi

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In Spagna danno l’interista vicino al club catalano, il figlio di Ronaldo segue le orme del padre, l’allenatore italiano tornerà ad allenare ma non nell’immediato

Alessandro Bastoni priorità assoluta del Barcellona. Non è passata di certo inosservata la prima pagina del quotidiano catalano SPORT, dedicata appunto al difensore dell’Inter e con tanto di titolo: “Bastoni è il prescelto“. Insomma, in Catalogna danno Bastoni fortemente vicino al Barça. Inoltre, il DS azulgrana Deco nel mese di novembre si è anche recato a Milano per parlare con l’entourage del difensore. A quanto pare, lo stesso Bastoni sarebbe d’accordo a trasferirsi in estate al Barcellona. L’Inter lo valuta circa 60 milioni di euro e il Barça potrebbe inserire anche una contropartita.

Cristiano Ronaldo jr si sta allenando con il Real Madrid under 16. Il figlio del grande CR7 è al lavoro a Valdebebas e potrebbe presto firmare per i Blancos. Ronaldo jr, di recente, è stato accostato a diversi grandi club europei: dal Bayern Monaco al Borussia Dortmund, passando per il Lipsia, l’Inter, l’Atalanta e il Salisburgo. Ronaldo jr è un classe 2010 ed è ancora molto giovane. L’eredità è ovviamente pesantissima, ma lo stesso CR7 gli è vicino e non vuole mettere pressione al figlio.

Cristiano Ronaldo jr

Roberto De Zerbi ha deciso: tornerà ad allenare ma non nell’immediato. Tradotto: l’allenatore italiano non accetterà incarichi per gli ultimi due mesi di stagione, ma ascolterà solamente offerte che gli permetteranno di iniziare la stagione in estate. Niente Tottenham, dunque, per De Zerbi. Gli Spurs, infatti, lo avevano cercato sia dopo il licenziamento di Thomas Frank che in questi giorni come eventuale successore a Igor Tudor.

Roberto De Zerbi

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gazzetta.it, Tuttosport, BBC