Social&Calcio – Ospite Manuela Arcuri

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Questa settimana abbiamo avuto in studio un’icona intramontabile dello spettacolo italiano, capace di evolversi da modella e regina dei calendari a celebre attrice di fiction di successo, personaggio TV e cinematografico. In sala, appena uscito, il suo nuovo film “Tradita“. Trasformare la crisi in un’opportunità, questo il tema della settimana che è sicuramente ostico da affrontare, tanto quanto è difficile riemergere da situazioni di particolare difficoltà. La Nazionale, l’argomento nella sezione dedicata al calcio, altro tema molto delicato per tutto ciò che circonda gli azzurri in relazione alla qualificazione al prossimo campionato del mondo di calcio

Come rialzarsi da un momento di crisi, cosa può essere di significativo aiuto per farci tornare a stare bene e, magari, anche migliori di prima! Un’analisi complessa e sicuramente con una potenziale soluzione quantomeno difficile da trovare. Si nasce capaci di uscire dalle crisi che la vita ci presenta o si impara a risorgere? Quanto è facile consigliare dall’esterno, ma quanto è invece complicato dapprima cercare e poi vedere la luce in fondo al tunnel! Una crisi però può anche portare ad un “io” nuovo, diverso e più forte! Naturalmente il fattore fortuna è sempre importante e a volte determinante, così come la vicinanza di chi ci ama e ci sorregge quotidianamente! La parola crisi in giapponese viene tradotto con due caratteri che significano uno pericolo e l’altro opportunità, vieni a vedere il nostro approfondimento: https://www.youtube.com/watch?v=XrLqilaEFz4

Una carriera iniziata da giovanissima e che l’ha portata a divenire un’icona dello spettacolo italiano con un percorso artistico unico, da modella a presentatrice, da soubrette ad attrice. Manuela Arcuri è oggi un’artista a tutto tondo e che, come ci ha raccontato, ha raggiunto una maturazione professionale e umana che le permette di scegliere i ruoli in maniera assolutamente serena e di interpretarli con maggior spessore, dando loro sempre qualcosa di sé stessa. Abbiamo trovato una persona dolce e genuina che ci ha travolto con la sua spontaneità ed il suo meraviglioso sorriso. Ci ha parlato di “Tradita“, pellicola uscita nelle sale il 20 marzo e ci ha regalato uno spoiler sul prossimo film “Carne della mia carne” per il quale inizierà a lavorare subito dopo le festività pasquali. Intanto vi invitiamo ad andare al cinema a vedere “Tradita“, un thriller ricco di colpi di scena e con un cast eccezionale! Vieni a guardare il video per saperne di più: https://www.youtube.com/watch?v=kcHc0mXWujI

Italia avanti tutta! La ricerca della qualificazione al Mondiale di Calcio 2026 inizia stasera con la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord! E’ caccia grossa al New Balance Arena di Bergamo, stadio scelto appositamente dal CT Rino Gattuso, forse perché “scaramanticamente” spera anche nell’aiuto della Dea… bendata! Una squadra, quella azzurra, con diversi deficit, ma quello che non deve assolutamente mancare è la concentrazione, la determinazione e su questo, siamo sicuri, il CT ha lavorato tanto. Siamo coscienti, più che mai, di non avere una formazione che possa dettare legge, ma nei momenti di difficoltà la squadra azzurra ha spesso tirato fuori il meglio di sé, speriamo questa sia una di quelle serate. Una domanda però ci arrovella il cervello e verte alla ricerca della comprensione del perché, per l’ennesima volta, la nazionale azzurra debba trovarsi in una situazione così disperata! Il nostro paese, il sistema calcio, non sono più in grado di sfornare calciatori di spessore? Ne abbiamo parlato anche con il nostro Caporedattore Glauco Dusso che, in questi giorni, festeggia i dieci anni di preziosa collaborazione nel nostro giornale, segno di passione, dedizione e coerenza giornalistica: grazie e complimenti da parte di tutta la redazione. Vieni a vedere il nostro approfondimento video: https://www.youtube.com/watch?v=mPHnh9wN5l0

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara