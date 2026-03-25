Salah-Liverpool: sarà addio a fine stagione. Lukaku lascia il ritiro del Belgio e Lautaro lavora per tornare dopo la sosta

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Terminerà a giugno l’avventura dell’egiziano in quel di Anfield, l’attaccante del Napoli tornerà a Castel Volturno per incrementare la sua condizione fisica mentre il capitano dell’Inter vuole essere a disposizione di Chivu per il big match contro la Roma

Mohamed Salah lascerà ufficialmente il Liverpool al termine della stagione. L’attaccante egiziano, dopo dei mesi oggettivamente complicati, ha scelto di cambiare squadra nonostante avesse un altro anno di contratto. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore seguito poi da un comunicato del club. Salah, dopo aver preso la decisione, ha spinto per comunicarlo il prima possibile per rispetto dei tifosi che, secondo lui, meritavano di sapere la verità quanto prima. Dopo 9 anni (era arrivato nel 2017 dalla Roma) e 255 gol, terzo all-time nella storia dei Reds, Salah deciderà dove giocare visto che va per i 34 anni ma è ancora un giocatore forte e decisivo.

Romelu Lukaku tornerà nelle prossime ore a Napoli. L’attaccante ha scelto di non rimanere in nazionale per lavorare sulla sua condizione per aiutare al massimo la squadra in questo finale di stagione. Lukaku non sarà dunque a disposizione del CT Rudi Garcia per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico anche per farsi trovare al top per il Mondiale.

Romelu Lukaku

Cristian Chivu può sorridere. Lautaro Martinez, fermo per infortunio dal 18 febbraio, è rimasto ad Appiano Gentile per essere a disposizione dell’allenatore nerazzurro per la sfida importantissima contro la Roma dopo la sosta. A meno di un peggioramento delle condizioni di Lautaro, il capitano dell’Inter sarà quantomeno convocato per la partita che si giocherà la domenica di Pasqua. Non è da escludere che, visto che manca più di una settimana, il Toro possa anche partire dall’inizio contro i giallorossi.

Lautaro Martinez

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina