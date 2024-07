Il Como prepara il muro difensivo: preso Dossena, il sogno è Varane

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra di Fabregas dopo Belotti ufficializza un altro colpo, previsto invece in questi giorni l’incontro per provare il colpaccio in difesa

Il Como da serie A inizia a prendere forma. Dopo il colpo Belotti eccone un altro che rinforza questa volta la retroguardia. Dal Cagliari arriva Alberto Dossena, una delle note più liete della squadra sarda della scorsa stagione. Il difensore 25enne arriva per 8 milioni più bonus ed è la prima pedina della nuova difesa di Fabregas. Il sogno della società lariana ora è un altro. Infatti in questi giorni ci saranno colloqui per cercare di portare in riva al lago Raphael Varane. Il centrale ex Real Madrid è stato svincolato dal Manchester United e diventa una ghiotta occasione per chiunque visto che comunque a 31 anni può ancora dare qualcosa di importante. Nelle prossime giornate si saprà sicuramente di più sulla nuova destinazione del difensore francese. I tifosi del Como sognano quel colpo che a livello di ambizioni potrebbe voler dire di più di un semplice obiettivo salvezza.

Glauco Dusso