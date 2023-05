Barcellona: Sergio Busquets dice addio dopo 15 anni, ipotesi Arabia Saudita

La colonna del centrocampo blaugrana ha annunciato che lascerà la Catalogna dopo un quindicennio di successi, Al-Hilal in pole su di lui

E’ indubbiamente la chiusura di un’era: dopo quindici anni, Sergio Busquets, l’ultima colonna del leggendario Barcellona di Guardiola, ha annunciato che lascerà i blaugrana a fine stagione. A comunicarlo è stato lo stesso club con un video omaggio sui propri canali social. Busquets lascia la Catalogna avendo vinto 31 titoli dal 2008 ad oggi, sia in Spagna che in Europa, a cui si aggiungerà presto un’altra Liga. Leggendario il trio di centrocampo che ha costituito per anni con Xavi (ora suo allenatore) e Andres Iniesta. Per quanto riguarda il suo futuro, non c’è niente di certo, ma è forte l’interesse dell’Al-Hilal, che oltre a Lionel Messi vorrebbe un altro figlio della cantera blaugrana per valorizzare il suo campionato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)