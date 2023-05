Milan: rinnovo di Leao ad un passo, le parti sono vicine

Dopo una lunga trattativa il club rossonero e l’entourage del giocatore portoghese sembrano aver trovato l’accordo definitivo

A poche ore dall’Euroderby di Champions League arriva un’ottima notizia per i tifosi del Milan: Rafael Leao è vicinissimo al rinnovo. Negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate, soprattutto per merito del giocatore portoghese, e si è anche sbloccata la situazione relativa ai 16,5 milioni di euro richiesti al calciatore dallo Sporting Lisbona (ora sono 22 a causa degli interessi maturati) per il passaggio al Lilla nel 2018. Trattasi di un debito sorto dopo che Leao aveva lasciato il club lusitano senza giusta causa. La firma sul rinnovo potrebbe arrivare già nelle prossime ore, magari subito dopo la semifinale di andata con l’Inter. Rafa molto probabilmente non ci sarà a causa dell’infortunio muscolare rimediato contro la Lazio, si punta a recuperarlo per la sfida di ritorno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)