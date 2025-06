Parma: scelto il giovanissimo Cuesta per sostituire Chivu, al Bari ecco Fabio Caserta

Tempo di lettura 1 minuto

I ducali hanno ingaggiato come nuovo tecnico il vice di Arteta all’Arsenal, non ancora trentenne, si tratta dell’allenatore più giovane della storia della Serie A

Una boccata d’aria fresca per il campionato italiano, da sempre poco propenso a dare opportunità ai giovani allenatori. Dopo la partenza di Chivu infatti, il Parma ha scelto come suo successore Carlos Cuesta, vice di Arteta in questa stagione all’Arsenal. Il tecnico spagnolo in passato è stato vice anche dell’Under 17 di Juventus ed Atletico Madrid e con 30 anni ancora da compiere diventerà l’allenatore più giovane della storia della Serie A. Una scommessa a tutti gli effetti quella del club giallo-blu, che solo il tempo dirà se si è rivelata azzeccata oppure no. Spostandoci in Serie B, da segnalare l’arrivo di Fabio Caserta sulla panchina del Bari. Il club pugliese vuole ripartire dopo una stagione deludente, in cui non è arrivata nemmeno la qualificazione ai play-off.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fanpage.it)