Inter, interesse per Rovella. Sirene inglesi per Taremi

Il centrocampista della Lazio sembra il prescelto per il post-Calhanoglu mentre l’ex Porto andrà via

Nonostante l’impegno nel Mondiale per Club la dirigenza nerazzurra si muove sul mercato. Vista la probabile partenza di Calhanoglu, l’Inter ha fatto sapere alla Lazio che è pronta ad offrire 40 milioni di euro per Nicolò Rovella. Il problema è che il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e Lotito non ha intenzione di fare sconti (come dichiarato da lui stesso recentemente).

Medhi Taremi invece lascerà probabilmente Appiano Gentile dopo una sola stagione non all’altezza delle aspettative. Su di lui c’è l’interesse del Nottingham Forrest, a cui piacciono anche altri giocatori del nostro campionato, e del Fulham. In caso di cessione di Taremi, anche in prestito con obbligo di riscatto, l’Inter tornerebbe su Hojlund del Manchester United.

