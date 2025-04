Barcellona e Real Madrid: sogno triplete

Tempo di lettura 2 minuti

I due gioielli del campionato spagnolo avanzano per l’all in. Lottano per il primo posto in classifica LaLiga, per la Champions League e Coppa del Re. Stanno vivendo momenti diversi, il Barca stupisce mentre la squadra guidata dal tecnico Ancelotti arresta il passo

Notti stellari per il Barcellona che fa poker contro il Borussia all’andata dei quarti di finale di Champions League, ipotecando una semifinale. La rosa dei diamanti preziosi quest’anno incanta, prima in classifica ne LaLiga ha segnato ben 83 goal subendone solo 29! Un team che nessun avversario vorrebbe incontrare ed attualmente è una delle squadre più temute nel panorama calcistico mondiale. Merito di mister Flick e sicuramente di una gruppo straordinario con un Lewandowsky che non si ferma più, capocannoniere con ben 25 goals. Prossimi appuntamenti per consolidare l’anno d’oro saranno il ritorno di Champions League per mettere in tasca la semifinale, la finale della Coppa del Re contro proprio il Real Madrid di Ancelotti in programma il 26 Aprile ed il doppio appuntamento con i biancos l’ 11 Maggio che sarà decisivo per il campionato.

Serate buie invece per il Real Madrid che sembra avere problemi interni di spogliatoio tra la squadra e mister Ancelotti. Perdono contro l’Arsenal in Champions League e sperano in una remuntada nella gara di ritorno. La confusione è data da più fattori, oltre incomprensioni con il tecnico italiano, c è una difficile convivenza in campo tra le due stelle del calcio Mbappe’ e Vinicius che non riescono a trovare equilibrio, facendo trapelare dagli atteggiamenti quasi di voler convincere la tifoseria su chi sia il migliore. La mancanza di sintonia non fa altro che destabilizzare l’ambiente. Le prossime sfide saranno determinanti per scongiurare una crisi e per credere ancora nell’obiettivo del Triplete.

Comunque vada, queste due squadre offrono sempre uno spettacolo straordinario per tifosi e non. In questo sport mai dare tutto per scontato, il calcio stupisce sempre. Una delle due formazioni riuscirà nell’impresa triplete?

Niente è impossibile.

Fonte foto: Goal.com

Silvana Perrini