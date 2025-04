Il derby di Roma con un occhio alla Champions League

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo anni la sfida tra giallorossi e biancocelesti ha un’importanza maggiore oltre allo strapotere cittadino

Domenica alle 20.45 andrà in scena il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Questa partita ha un’importanza particolare vista la classifica cortissima che c’è per la lotta alla prossima Champions League. Al momento le due squadre sono distanziate da soli 2 punti (in favore dei biancocelesti) ed entrambe hanno, in caso di vittoria del derby, la possibilità di qualificarsi in CL. Proprio per questo motivo è probabile che la gara di domenica non sarà una delle più belle mai viste. Già in generale il derby è una partita chiusa, con poche occasioni da rete e soprattutto molta tensione e tanti falli. Infatti nell’era dei tre punti (quindi dalla stagione 1994-95) questa sfida è quella che ha prodotto più cartellini gialli (366) e rossi (39) nel nostro campionato.

D’altro canto Roma e Lazio, in questa stagione, hanno la qualità di non mollare fino alla fine tant’è che entrambe le squadre hanno segnato diversi gol nell’ultima mezz’ora di gara. I ragazzi di Baroni, primi in questa speciale classifica, ne hanno siglati ben 25 mentre i giallorossi 21. Questo indubbiamente renderà ancor più emozionate ed imprevedibile una partita che già lo è di per sé.

C’è da dire che la partita della Lazio contro il Bodo Glimt, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, rischia di portare via energie importanti ai ragazzi di Baroni. L’allenatore biancoceleste, date le sue solite e numerose rotazioni, potrà sicuramente sopperire alla trasferta norvegese ma giocare 3 giorni prima del derby una partita importante può pesare. Va detto che storicamente la squadra più “in difficoltà”, o che arriva da “sfavorita”, riesce poi a sorprendere e disputare un grande derby ma in questo caso, tolto appunto per l’impegno europeo della Lazio, è pressoché impossibile trovare una vera e propria favorita.

Questo derby è il primo da 10 anni che vale un posto per la Champions League. L’ultimo risale alla stagione 2014-15 quando le due squadre si giocavano il secondo posto in classifica dietro la Juventus di Massimiliano Allegri. All’epoca la partita fu molto divertente e aperta con occasioni da ambo le parti ma i gol arrivarono solo nel secondo tempo, guarda caso nell’ultima mezz’ora. Al 73′ Iturbe portò in vantaggio i ragazzi di Rudi Garcia per poi farsi pareggiare dopo 8 minuti da Djordjevic. A 5′ dalla fine fu Yanga-Mbiwa a regalare la vittoria e il secondo posto alla Roma.

Dopo 10 anni, il derby torna ad avere un’importanza di classifica per entrambe le squadre. Appuntamento dunque domenica alle 20.45 per lo spettacolo della stracittadina di Roma.

Fonte foto: Eurosport

Davide Farina