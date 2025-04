Il derby di Roma è sempre come una finale

Tempo di lettura 2 minuti

La stracittadina romana non è mai stata una gara come tutte le altre. In campo domenica sera scenderanno sul terreno di gioco, giocatori, adrenalina ed il calore di un’intera città che si prepara a questa giornata con entusiasmo e sfottò

Siamo nella Capitale e domenica 13 Aprile dalle ore 20.45 calerà il silenzio nelle strade di Roma. Interi quartieri e rioni si preparano ad assistere alla competizione più attesa: Lazio – Roma. Il derby più sentito, la gara che non è una sfida come tutte le altre, ma quella che fa tornare in mente ai duelli epici, ai combattimenti tra gladiatori, e fanno riemergere le origini antiche di Roma. La sfida intramontabile, quella che trasforma lo Stadio Olimpico nel Colosseo, dove non c’è spazio per la paura, ma solo per la voglia di vincere perché in ballo non ci sono solo i tre punti ma la supremazia della città eterna.

La Lazio in classifica di serie A al sesto posto con 55 punti, la Roma al settimo posto con 53 punti, entrambe lottano per lo stesso obiettivo puntando alla qualificazione alla Champions League. I biancazzurri, in caso di vittoria, oltre che riscattare la sconfitta dell’andata, sperano di scalare la classifica. I risultati di Atalanta – Bologna e Juventus – Lecce saranno determinanti. I giallorossi, invece puntano ad un nuovo sorpasso. In ballo però c’è soprattutto la voglia di vincere per l’onore della maglia.

Storicamente i derby disputati, comprese le coppe sono stati ben 184, con 70 vittorie per la Roma, 51 vittorie per la Lazio e ben 63 pareggi.

La Lazio questa sera sarà impegnata contro il Bodo/Glimt in una freddissima Norvegia per la gara dei quarti di finale di Europa League. La Roma, non avendo più gli impegni nelle competizioni europee, ha ripreso gli allenamenti a Trigoria.

Chi vincerà la sfida Capitale?

Fonte foto: laRepubblica.it

Silvana Perrini