Atalanta vittoria rovinata: rottura del crociato per Kolasinac

Tempo di lettura 1 minuto

Il successo contro il Bologna porta in dote il grave infortunio del bosniaco che finisce anzitempo la sua stagione e si rivedrà tra almeno 6 mesi

Gian Piero Gasperini non è stato buon profeta. Quello che inizialmente non sembrava un infortunio serio, a detta del mister orobico nell’immediato post partita, si è poi rivelato grave. Sead Kolasinac si è dovuto arrendere alla rottura del crociato anteriore e del menisco esterno sinistro. La torsione del ginocchio per contrastare l’azione di Orsolini nel secondo tempo è costata cara al bosniaco che termina in anticipo la stagione salutando i compagni per almeno sei mesi. Un ritorno alla vittoria quello dell’Atalanta che viene rovinato dalla notizia che la priva di uno dei suoi migliori difensori. Per il resto, però, segnali positivi per Gasperini che ritrova il piglio giusto e la prestazione del capocannoniere Retegui tornato al gol e autore dell’assist per la rete di Pasalic. Terzo posto riagguantato e lotta serrata sino alla fine con le altre pretendenti alla Champions League. Sarà un finale molto interessante che però non avrà Kolasinac tra i suoi protagonisti.

Glauco Dusso