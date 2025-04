Dopo 4 anni ecco il ritorno: Virtus Entella promossa in serie B!

Tempo di lettura 1 minuto

Domenica speciale per la squadra di Chiavari che centra la promozione dalla C con due giornate di anticipo sfruttando la caduta della Ternana

Una giornata da ricordare quella di ieri per la Virtus Entella e i suoi tifosi. Domenica pomeriggio, infatti, ancor prima di giocare la propria partita è arrivata la promozione in serie B dopo 4 anni. La Ternana, principale inseguitrice dei liguri, è inciampata in casa del Milan Futuro (0-1) lasciando la distanza a 8 punti ma con due giornate dalla fine. I festeggiamenti di mister Gallo e dei suoi giocatori sono potuti scattare così in anticipo. Celebrazioni continuate in campo con la vittoria sull’Arezzo (2-1) che ha incrementato ulteriormente il vantaggio in classifica. Virtus Entella, inserita nel gruppo B, che è quindi la prima squadra promossa nei tre gironi della serie C. Negli altri per quanto riguarda la promozione troviamo le sfide in cima alla classifica sino all’ultima giornata tra Padova e Vicenza (girone A) e tra Avellino e Audace Cerignola (girone C).

Glauco Dusso