L’altra faccia del calcio 

Tempo di lettura 5 minuti

Dopo le ultime vicende buie di questo sport ( calcio scommesse), ci sono gesti che vanno oltre tutto, che ricordano i pilastri che hanno fondato questo mondo troppe volte strumentalizzato. La solidarietà fuori e dentro il campo è uno dei valori che danno il senso di esistere a questa passione

Uno stadio gremito di applausi ed incitazioni, un giocatore che corre veloce su un prato verde con un pallone tra i piedi e dopo un secondo, uno scontro, un malore ed il protagonista di quell’azione si accascia a terra e trasforma il frastuono degli applausi nel rumore assordante del silenzio.

Molte volte abbiamo assistito a delle scene da far venire la pelle d’oca, basta tornare indietro a qualche giorno fa ad Udine. Durante il match di serie A tra l’Udinese e il Milan, il portiere Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo a seguito di uno scontro durissimo con Jimenez. Durante l’intervento dei soccorsi, chiamati tempestivamente dai compagni di squadra, il giocatore è uscito in barella di fronte ad uno stadio attonito, nello stesso istante Tammy Abraham, compagno di squadra del portiere infortunato, si è visto inginocchiare ed iniziare a pregare.

I tifosi dell’ Udinese hanno accompagnato l’uscita del portiere in barella con un forte applauso, dimostrando per l’ennesima volta di andare oltre i colori e le rivalità, di stringersi anche con l’avversario più temuto, trasmettendo il messaggio che il calcio è fatto soprattutto da uomini e non da avversari.

Un’immagine che ha colpito molto, intensa, intima che ha fatto riflettere su quanto sia profondo il legame che si crea su un campo da gioco. Un flash pieno di emozione e sentimenti che riaccende il linguaggio universale di questo sport.

Il primo dicembre del 2024, Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, lasciò senza fiato l’Italia intera, durante il match contro l’ Inter, il giocatore accusò un grave malore. Solo grazie all’immediato soccorso del personale medico e con l’utilizzo del defibrillatore riuscì a evitare il peggio. Edoardo venne trasportato immediatamente in ospedale in terapia intensiva e fortunatamente poi arrivarono buone notizie, anche se la sua situazione ad oggi non dà certezze sul rientro al calcio giocato ma la sua salute è sotto controllo.

Per questo episodio ci furono ore di apprensione, dove tutte le tifoserie divennero dello stesso colore. Un abbraccio globale, arrivarono messaggi di solidarietà da tutto il panorama calcistico è non, striscioni in tutti gli stadi italiani per dimostrare di essere vicini ad Edoardo, che così giovane ( 22 anni) stava vivendo un terribile incubo.

Accadde sempre ad Udine un altro episodio del genere, nel match tra Udinese e Roma di un anno fa esatto, un malore al petto accusato dal difensore giallorosso Evan Ndicka, la partita venne interrotta. Momenti di paura, il giocatore uscì in barella e le squadra guidata di mister De Rossi non se la sentì di proseguire. Un’applauso generale accompagnò il giocatore all’uscita. Fortunatamente non fu niente di preoccupante ed il difensore tornò in campo qualche giorno dopo.

Ho voluto scrivere questo articolo, in un momento delicato come questo, dove si parla troppo poco degli aspetti positivi di questo sport, per colpa di quella parte buia che copre il buono di questa passione.

In un mondo diviso, dove i soldi, il successo sembrano essere più forti, il calcio può ricordarci che insieme si può vincere, insieme si può combattere e che a volte un assist fuori dal campo vale molto più dei goal.

La parola solidarietà vive in tutte le categorie di questo sport, parte dai grandi club, ma arriva fino ai campetti di periferia e sono sempre di più le iniziative che vedono protagonisti calciatori, società e tifoserie impegnati per chi è più in difficoltà. Molto spesso il calcio solidale vive lontano dai riflettori, passionedelcalcio.it è stato promotore di eventi benefici in passato e si augura in futuro di poter portare avanti la testimonianza di chi si impegna per non dimenticare gli ultimi.

Fonti foto: calciomercato.it, viola.it

Silvana Perrini