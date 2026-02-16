Atalanta, si ferma Raspadori! Rinnovi in casa Milan, il Lens torna primo e a Marsiglia via anche Benatia

Tempo di lettura 3 minuti

Alla vigilia della Champions League la Dea deve rinunciare anche all’attaccante arrivato dall’Atletico Madrid, pronti i prolungamenti rossoneri mentre in Ligue 1 altro ribaltone in testa e continua il caos all’OM

In serie A continuano gli infortuni. Lo sa bene l’Atalanta che dopo Charles De Ketelaere, in vista del playoff di Champions League, dovrà fare a meno anche di Giacomo Raspadori. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Per lui quasi un mese di stop e reparto avanzato nerazzurro che dovrà essere rivisto nelle prossime gare. Contro il Borussia Dortmund domani il primo impegno. Un vero peccato visto che l’attaccante ex Sassuolo, Napoli e Atletico Madrid si iniziava ad inserire negli schemi di Palladino. Obiettivo recuperarlo per la semifinale di andata di Coppa Italia guarda caso con di fronte la Lazio, match in cui si è fatto male sabato pomeriggio.

Il Milan si prepara al recupero contro il Como di mercoledì ma intanto apre la faccenda rinnovi contrattuali. Sembra infatti molto vicino il doppio prolungamento inglese. Sia Fikayo Tomori che Ruben Loftus-Cheek, in scadenza nel 2027, dovrebbero presto mettere la firma sul loro nuovo contratto valido sino al 2030. Nessuna significativa variazione di ingaggio per loro. Chi invece vedrà aumentata la cifra annuale percepita sarà molto probabilmente Davide Bartesaghi. Nonostante il suo rinnovo sia arrivato non molto tempo fa, il club rossonero vuole dargli un riconoscimento per la crescita prolungando di un anno, 2031, e triplicando il suo stipendio. Una mossa che vuole scongiurare qualsiasi canto di sirene estere. Un premio meritato per un giovane calciatore che si sta imponendo anche su grandi palcoscenici in prima squadra.

Tomori pronto al rinnovo – Fonte milanvibes.it

Infine la Ligue 1. E’ stato un weekend importante nel campionato francese perchè c’è da registrare la caduta del PSG in trasferta contro il Rennes (1-3) e la conseguente vittoria per 5-0, in casa del Paris FC, del Lens. La squadra dell’ex Udinese Thauvin è tornata, quindi, in testa alla classifica, riaccendendo un duello che in pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione. Continua, invece, il caos a Marsiglia. Ancora non si è deciso il nome del nuovo allenatore dopo il divorzio da Roberto De Zerbi. Ad aggravare ancora di più la situazione sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo Medhi Benatia. Una dirigenza da ricostruire per una squadra che fino a poco tempo fa si poteva considerare come la seconda forza del torneo francese.

L’esultanza dei giocatori del Lens – Fonte lequipe.fr

Glauco Dusso