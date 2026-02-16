Alisson Santos: fantasia al potere

Tempo di lettura 2 minuti

L’esterno brasiliano è arrivato sul gong del mercato invernale al Napoli ed ha già portato ai partenopei, e alla Serie A, l’estro e la tecnica che rendono grande un giocatore

In un campionato come la Serie A, sempre di alto livello dal punto di vista tattico, ma ormai carente dal punto di vista tecnico rispetto al passato, è sempre una boccata d’aria fresca vedere giocatori in grado di dribblare, toccare il pallone in maniera pulita ed anche segnare da fuori area, senza troppi fronzoli. Nell’ultimo mercato di gennaio sono arrivati in Italia due calciatori di questo tipo, che hanno già scombinato le gerarchie offensive delle squadre che li hanno acquistati, risultando subito decisivi. Da un lato, Donyell Malen, già abbastanza conosciuto prima di approdare alla Roma, dall’altro, Alisson Santos, meno noto, ma ugualmente interessante. Andiamo a scoprire l’ultimo arrivato in casa Napoli.

Alisson Santos nasce in Brasile nel settembre del 2002, precisamente ad Itapetinga, nello stato di Bahia. Cresciuto tra Tunisia e Portogallo (il padre Ady è di origine tunisina ed è stato anche lui calciatore), Alisson ritorna definitivamente in Brasile da adolescente, entrando nel settore giovanile dell’Esporte Clube Vitoria a nemmeno 16 anni. Sempre con il Vitoria esordisce tra i professionisti a maggio 2021, successivamente inizia una girandola di prestiti in patria che lo portano prima al Nautico, poi al Figueirense ed infine in Europa, ai portoghesi dell’Uniaio Leiria.

In pochi mesi nella serie cadetta lusitana, Alisson riesce a mettersi in mostra siglando 6 reti in 18 partite tra tutte le competizioni ed attirando le attenzioni dello Sporting Lisbona, che lo acquista direttamente dal Vitoria dopo l’interruzione del prestito. In pochi mesi in maglia biancoverde, l’esterno brasiliano scala le gerarchie, giocando con continuità sia in campionato che in Champions League. Proprio nella massima competizione europea Alisson dà il meglio di sé: segna al Kairat, segna al Marsiglia, ma soprattutto, nell’ultima giornata, sigla il gol del decisivo 2-3 allo scadere sul campo dell’Athletic Bilbao, regalando la qualificazione diretta agli ottavi allo Sporting.

È proprio in questo periodo che il Napoli lo nota, per poi ingaggiarlo in prestito oneroso proprio l’ultimo giorno del calciomercato invernale appena terminato. Alisson Santos arriva in Serie A da oggetto misterioso, quasi per fare numero e rimpolpare il reparto offensivo dei partenopei falcidiato dagli infortuni. Invece sia con il Como che con la Roma (contro la quale ha segnato il suo primo gol in campionato) l’esterno brasiliano ha mostrato tecnica, personalità, rapidità e un ottimo senso del gol. Se le premesse sono queste Antonio Conte farà bene a considerarlo molto di più che un semplice rincalzo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)